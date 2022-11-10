Фильм об Алексее Балабанове откроет первый фестиваль «Зимний» в Москве

Фестиваль состоится в Москве 2-8 декабря. Площадками станут кинотеатры «Художественный» и «Москино Космос». В его рамках пройдут показы ключевых российских картин уходящего года.

Работа над лентой началась еще при жизни режиссера Алексея Балабанова. Изначально фильм был хроникой производства его фильма «Я тоже хочу».





Ранее стало известно, что с 29 октября по 6 ноября в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства культуры РФ прошел фестиваль «Балабанов: до и после». В программу вошли бесплатные кинопоказы на «Ленфильме» и конференция в Севкабель Порту (совместно с проектом лекторий’порт). Мероприятия фестиваля посетили более 2500 человек.





Фото: Pixabay