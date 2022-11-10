Певец SHAMAN показал новый клип «Вороны мои»

10.11.2022

Певец SHAMAN показал новый клип «Вороны мои»

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, выпустил новый клип «Вороны мои». Об этом сообщает «Культуромания». 

За 2 часа после премьеры видео посмотрели около 100 000 пользователей YouTube.

Режиссер клипа Алина Верипя заявила, что использовала в качестве аллюзий русский народный фольклор. SHAMAN предстает перед зрителем богатырем, который из последних сил борется со злом.

Музыку и стихи песни «Вороны мои» написал сам исполнитель.

Напомним, что певец обрел известность и любовь россиян своими патриотическими песнями. К примеру, его клип на песню «Я русский» за сутки набрал более 2 млн просмотров на YouTube.

Фото: Pixabay