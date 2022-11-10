Дети из новых регионов РФ будут участвовать во Всероссийской олимпиаде школьников в 2023 году

10.11.2022

Дети из новых регионов РФ будут участвовать во Всероссийской олимпиаде школьников в 2023 году

Школьники из новых регионов России смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде, которая ежегодно проходит в регионах РФ. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе заседания Национального координационного совета по поддержке молодых талантов России, который состоялся в Сириусе.

В этом году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников на онлайн-платформе «Сириус.Курсы» приняли участие 77 регионов России. Это на 12 субъектов больше, чем годом ранее.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам, среди которых информатика, биология, физика, астрономия, английский, итальянский, китайский языки, литература, математика, мировая художественная культура и другие.

Фото: Pixabay