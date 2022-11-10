Премьера фильма «Далекие близкие» состоится 12 ноября

10.11.2022

Премьера фильма «Далекие близкие» состоится 12 ноября

Комедийная драма с Евгением Сытым и Филиппом Авдеевым, тепло принятая кинокритиками и зрителями, будет эксклюзивно доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.

Фильм «Далекие близкие» — сочетание комедии, семейной драмы и роуд-муви. Сюжет картины фокусируется на отношениях отца и сына, отдалившихся друг от друга, но вынужденных вместе проехать из Хабаровска в Москву на автобусе. За время своего путешествия родственники погружаются в прошлое и выясняют причины, по которым в последнее время они перестали близко общаться. Старые обиды, детские травмы, нереализованные ожидания и обманутые надежды вступают в конфликт с теплотой и любовью, которые по-прежнему испытывают друг к другу отец и сын.

Роли в фильме исполнили Евгений Сытый, Филипп Авдеев, Екатерина Агеева, Елена Яковлева, Ирина Пегова, Кирилл Кяро, Дмитрий Лысенков, Андрей Ургант и другие российские актеры. Над сценарием картины работал Иван Соснин, он же выступил режиссером. Генеральными продюсерами стали Александр Бондарев, Игорь Мишин и Андрей Терешок.

Премьера фильма состоялась 30-м фестивале российского кино «Окно в Европу». К моменту показа на большом экране фильм уже успел привлечь внимание ценителей отечественного кино: «Далекие близкие» был показан во внеконкурсной программе фестиваля «Окно в Европу», но так впечатлил жюри и зрителей, что получил приз за лучший сценарий и I место конкурса «Выборгский счет» (Приз зрительских симпатий).

ДБ стал фильмом закрытия фестиваля в Сочи. Попечительский Совет первого фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» признал режиссёра Ивана Соснина Открытием фестиваля за работу над картиной. Также специальный приз фестиваля был отдан Евгению Сытому, исполнителю главной роли, памяти которого посвящен фильм.

Производство фильма — «Киностудия КИТ», KION и Red Pepper Film.

Фото: пресс-служба KION