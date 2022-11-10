Премьера фильма «Далекие близкие» состоится 12 ноября

Комедийная драма с Евгением Сытым и Филиппом Авдеевым, тепло принятая кинокритиками и зрителями, будет эксклюзивно доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.

Фильм «Далекие близкие» — сочетание комедии, семейной драмы и роуд-муви. Сюжет картины фокусируется на отношениях отца и сына, отдалившихся друг от друга, но вынужденных вместе проехать из Хабаровска в Москву на автобусе. За время своего путешествия родственники погружаются в прошлое и выясняют причины, по которым в последнее время они перестали близко общаться. Старые обиды, детские травмы, нереализованные ожидания и обманутые надежды вступают в конфликт с теплотой и любовью, которые по-прежнему испытывают друг к другу отец и сын.