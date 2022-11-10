Премьера фильма «Далекие близкие» состоится 12 ноября

10.11.2022
Роли в фильме исполнили Евгений Сытый, Филипп Авдеев, Екатерина Агеева, Елена Яковлева, Ирина Пегова, Кирилл Кяро, Дмитрий Лысенков, Андрей Ургант и другие российские актеры. Над сценарием картины работал Иван Соснин, он же выступил режиссером. Генеральными продюсерами стали Александр Бондарев, Игорь Мишин и Андрей Терешок.
Премьера фильма состоялась 30-м фестивале российского кино «Окно в Европу». К моменту показа на большом экране фильм уже успел привлечь внимание ценителей отечественного кино: «Далекие близкие» был показан во внеконкурсной программе фестиваля «Окно в Европу», но так впечатлил жюри и зрителей, что получил приз за лучший сценарий и I место конкурса «Выборгский счет» (Приз зрительских симпатий).
ДБ стал фильмом закрытия фестиваля в Сочи. Попечительский Совет первого фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» признал режиссёра Ивана Соснина Открытием фестиваля за работу над картиной. Также специальный приз фестиваля был отдан Евгению Сытому, исполнителю главной роли, памяти которого посвящен фильм.
Производство фильма — «Киностудия КИТ», KION и Red Pepper Film.
Фото: пресс-служба KION