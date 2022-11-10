Всемирный день науки напомнит о роли ученых

Россия 10 ноября отмечает Всемирный день науки. «День науки призван подчеркивать важную роль науки в обществе и необходимость привлечения широкой общественности к обсуждению возникающих научных вопросов», — говорится на сайте ЮНЕСКО. Именно эта организация провозгласила в 2001 году Всемирный день науки за мир и развитие. Главной же темой праздника в этом году стали фундаментальные науки в интересах устойчивого развития.

Наша страна понимает важность развития фундаментальных наук. Именно поэтому в апреле этого года президент Владимир Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий, а в июле правительство утвердило план мероприятий. Они направлены на популяризацию научных достижений и, конечно, на привлечение молодежи.

Так, с 15 ноября стартует программа научно-популярного туризма для молодежи в рамках Десятилетия науки и технологий. Маршруты в ней составлены таким образом, чтобы путешественники познакомились с историей края и попробовали себя в роли ученых. В этом году к программе присоединились 10 регионов, в которых для посещения доступны 50 научно-исследовательских и образовательных объектов. Через два года — к 2025-му — количество туристических направлений вырастет, можно будет выбирать из 200 объектов в 40 субъектах Российской Федерации.

«Программа научно-популярного туризма, разработанная по поручению президента, направлена на популяризацию науки в доступном и интересном формате. Путешествия по регионам, где есть уникальные научно-технологические проекты, можно совместить с иными видами туризма — рекреационным, культурно-познавательным», — сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Также была усовершенствована госпрограмма «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». «Новая программа научно-технологического развития объединила 34 разрозненных программы, которые осуществляли 54 участника на 1,2 трлн рублей. Мы теперь консолидировали эти деньги в соответствии с едиными правилами, которые работают на импортозамещение, на импортоопережение», — сказал 24 октября на встрече с президентом России Владимиром Путиным зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Поможет ученым и инженерам Российский научный фонд. Его функционал планируется расширить. Фонд будет оказывать финансовую и организационную поддержку опытно-конструкторским и технологическим разработкам. В первую очередь речь идет о таких сферах, как микроэлектроника, медицина, сельское хозяйство.

По мнению директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Вугара Багирова, Россия проводит большую работу по развитию аграрной науки. Например, на обновление оборудования агролабораторий в рамках нацпроекта «Наука и университеты» выделено 2,2 млрд рублей.

Основная задача лабораторий — создание отечественных сортов сельхозкультур для обеспечения продовольственной безопасности страны. За последние два года создано 150 новых лабораторий исключительно в аграрном секторе. Государство проводит большую работу по развитию аграрной науки. В частности, разработан проект «Аграрная наука — шаг в будущее развитие АПК», в задачу которого входит развитие школ российской селекции и генетики, создано 35 селекционно-семеноводческих центров.