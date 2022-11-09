Дмитрий Нагиев пытается выжить в лесу в трейлере ленты «На ощупь»

09.11.2022

Дмитрий Нагиев пытается выжить в лесу в трейлере ленты «На ощупь»
На ютьюб-канале «Централ партнершип» появился ролик по фильму режиссера и сценариста Антона Мусса.

Главный герой истории бежит в лес от сложных отношений с сыном, работой и совестью. Виктор поселяется в отдаленном доме и живет в одиночестве. Однажды на охоте он лишается зрения и оказывается один в лесу в полной темноте. Мужчина пытается выжить среди опасностей дикого леса и собственных страхов. 

Вместе с Дмитрием Нагиевым в картине снялись Владислав Ценев, Михаил Горевой, Дарья Войновская.

Фильм планируют выпустить в кинотеатральный прокат 1 декабря. 

Ранее сообщалось, что Нагиев не будет вести популярное шоу «Голос», которому посвятил десять лет. Отмечалось, что ведущий решил взять перерыв. В версии проекта для вокалистов старшего возраста его заменила Лариса Гузеева. 


Фото: кадр из трейлера ленты «На ощупь»