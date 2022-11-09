Появился трейлер комедийного экшна High Heat с Ольгой Куриленко

Ролик по фильму о семейной паре с неудобными секретами от киностудии Saban опубликован на ютьюбе.





В центре повествования оказываются супруги Ана и Рэй. С виду примерные семьянины держат успешный ресторан, где жена работает шеф-поваром. Однако у обоих есть тайны — Рэй задолжал криминальным кругам крупную сумму денег, а Ана в прошлом работала в КГБ. Секреты раскрываются, когда начинается охота на Рэя, которого с легкостью спасает отошедшая от плиты супруга. Муж и жен объединяются для спасения своих жизней и бизнеса, параллельно узнавая друг друга заново.





Вместе с Ольгой Куриленко в ленте сыграл Дон Джонсон. Фильм снял Зак Голден, для которого «Высокая температура» стала второй режиссерской работой.





Релиз комедийного боевика назначен на 16 декабря.



