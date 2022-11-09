Археологи обнаружили в Египте возможный проход к могиле Клеопатры

К усыпальнице царицы может вести туннель, найденный под храмом близ Александрии. Об этом сообщила газета Daily Mail.





Проход высотой почти 2 метра высечен в скалах ниже уровня храма Тапосирис Магна на 13 метров. Его протяженность составляет почти 1,5 тысячи. Там же обнаружили другие артефакты, в том числе монеты с изображением Клеопатры и Александра Македонского.





Исследовательница Кэтлин Мартинес из Университета Сан-Доминго (Доминикана) полагает, что туннель может вести к могилам Клеопатры VII и римского полководца Марка Антония. Последняя правительница Египта из рода Птолемеев хотела быть похороненной рядом с возлюбленным и при жизни создавала ассоциации между ними и богами Исидой и Осирисом. Смысл культа Осириса заключается в даровании бессмертия — после смерти боги продолжили бы жизни Клеопатры и Марка Антония в новых формах, пояснила ученая.





Клеопатра правила Египтом 22 года. Считается, что она совершила суицид вслед за Марком Антонием, который покончил с собой после поражения от римских войск во главе с ее бывшим мужем Октавианом. Царице было 39 лет.



