Вышел трейлер «Пиноккио» в переосмыслении Гильермо дель Торо

Сверчок из ролика обещал рассказать историю, которую «зрители знают, но не знают». Трейлер музыкальной сказки доступен на ютьюб-канале Netflix.





На кадрах представлены главные герои истории — деревянная кукла Пиноккио, ее создатель Джепетто, потерявший своего сына, сверчок Себастьян и др. Жизнь марионетки оказывается не самой сладкой. Однажды в церкви ее называют «всего лишь куклой», на что он возражает: «Я настоящий мальчик!», но его ложь выдает резко выросший нос. Пиноккио любит Джепетто, но не хочет быть для него обузой и решает уйти из дома. Он встречает невиданное существо, которое напоминает ему, что жизни людей в отличие от жизней кукол конечны. Пиноккио отправляется в мир, где знакомится со злостью и корыстью, успехом и славой, дружбой и защитой других. Джепетто же ищет мальчика и надеется, что он вернется домой.





Режиссерами картины выступили обладатель «Оскара» Гильермо дель Торо и постановщик мультфильмов Марк Густафсон. В оригинальной версии персонажей озвучили Грегори Манн, Дэвид Брэдли, Юэн Макгрегор, Финн Вулфхард, Тильда Суинтон и др.



