Лекции киноведов к выставке «Шестидесятые. Слова и образы» пройдут в Москве

Встречи проводятся в рамках совместного проекта Центра Вознесенского и культурного центра «Искусство кино», сообщили организаторы.





Экспозиция в столичном Центре Вознесенского призвана погрузить посетителей в период оттепели, соединив цитаты кинематографистов 1960-х из издания «Искусство кино», афиши важнейших лент десятилетия, эскизы художников, детали постановочных решений лент, комментарии работников журнала и его читателей того времени. При этом материалы «ИК» представлены не только и не столько как отражение кинематографа оттепели, а как элементы его активного формирования.





В рамках выставки пройдут лекции. 16 ноября посетители узнают о жизни и творчестве М. Калика, режиссера гимна оттепели «Человек идет за солнцем» (1961) и реквиема по ней «Любить...» (1968). 19 ноября — об изменениях в работе «Искусства кино» и редизайне журнала, который провел Соломон Телингатер. 29 ноября — о не дошедших до экрана работах Г. Шпаликова и А. Хржановского.





5 декабря лекцию посвятят «Вятской лошадке» мультипликатора С. Алимова, реализовавшего одну из идей С. Эйзенштейна. В этот день возможен показ очень редкой копии мультфильма (1969) Сергея Алимова. 11 декабря посетители узнают о том, как поддержка «Искусством кино» неугодных авторов привела к увольнению главреда Людмилы Погожевой и другим событиям.





Вход свободный, по регистрации.





Фото предоставлено организаторами