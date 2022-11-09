Спектакль «Сирано де Бержерак» откроет фестиваль «Музыкальное сердце театра» на Урале

«Наш выбор не был случайным. Столица Урала — признанный театральный центр России еще с дореволюционных времен, именно здесь проходят мировые премьеры многих музыкальных постановок, регулярно проводятся театральные фестивали и творческие конкурсы федерального масштаба», — приводятся в сообщении слова продюсера фестиваля Дмитрия Калантарова.





Мюзикл «Сирано де Бержерак» — история о безответной любви офицера и поэта Сирано к девушке Роксане, которая предпочитает красавца Кристиана.





Ранее стало известно, что 23 октября воронежцы смогли посмотреть трансляцию спектакля «Сирано де Бержерак» Московского художественного театра имени А. П. Чехова в кинотеатре «Спартак». Постановка сочетала в себе большое количество разных жанров: от бардовской песни до рэпа, шансона и рока.





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