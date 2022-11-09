Спектакль «Сирано де Бержерак» откроет фестиваль «Музыкальное сердце театра» на Урале

09.11.2022

Спектакль «Сирано де Бержерак» откроет фестиваль «Музыкальное сердце театра» на Урале

Показ спектакля Театра мюзикла Свердловской детской филармонии «Сирано де Бержерак» откроет национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра». Он состоится в этом году в Екатеринбурге с 18 по 28 ноября. Об этом сообщили организаторы.

«Наш выбор не был случайным. Столица Урала — признанный театральный центр России еще с дореволюционных времен, именно здесь проходят мировые премьеры многих музыкальных постановок, регулярно проводятся театральные фестивали и творческие конкурсы федерального масштаба», — приводятся в сообщении слова продюсера фестиваля Дмитрия Калантарова.

Мюзикл «Сирано де Бержерак» — история о безответной любви офицера и поэта Сирано к девушке Роксане, которая предпочитает красавца Кристиана. 

Ранее стало известно, что 23 октября воронежцы смогли посмотреть трансляцию спектакля «Сирано де Бержерак» Московского художественного театра имени А. П. Чехова в кинотеатре «Спартак». Постановка сочетала в себе большое количество разных жанров: от бардовской песни до рэпа, шансона и рока.

Фото: Pixabay