В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании производства игрового кино для детей

09.11.2022

В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании производства игрового кино для детей

Группа депутатов Госдумы и сенаторов внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о полном государственном финансировании производства и проката национальных художественных фильмов для детей и юношества. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».

Инициатива предусматривает включение в действующий перечень фильмов, которым предоставляется полное государственное финансирование производства и проката, национальные игровые фильмы для детей и юношества.

«Необходимо, чтобы финансирование производства и проката фильмов для детей осуществлялось в форме полного, стопроцентного государственного финансирования», — указывают авторы инициативы.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил закрепить законодательные нормы о полном госфинансировании фильмов для детей и подростков. Срок исполнения установлен до 30 декабря 2022 года.

Фото: Pixabay