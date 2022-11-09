В РФ предложили ввести в школах уроки игры на народных инструментах

Предполагается, что это поможет привить школьникам любовь к русской народной музыке.





Форум начался 3 ноября на базе Уральского центра народного искусства имени Е. П. Родыгина.





Резолюция с предложениями направлена в адрес Минкультуры России, Министерства науки и высшего образования РФ, Минпросвещения РФ, Министерства культуры Свердловской области, Союза концертных организаций России и Союза композиторов.





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