В РФ предложили ввести в школах уроки игры на народных инструментах

09.11.2022

В РФ предложили ввести в школах уроки игры на народных инструментах

Участники II Уральского форума национальных оркестров России, который собрал в Екатеринбурге около 200 исполнителей из разных регионов, предложили ввести в общеобразовательных школах уроки игры на народных инструментах. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Предполагается, что это поможет привить школьникам любовь к русской народной музыке.

Форум начался 3 ноября на базе Уральского центра народного искусства имени Е. П. Родыгина.

Резолюция с предложениями направлена в адрес Минкультуры России, Министерства науки и высшего образования РФ, Минпросвещения РФ, Министерства культуры Свердловской области, Союза концертных организаций России и Союза композиторов.

Фото: Pixabay