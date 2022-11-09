Главный телевикинг Трэвис Фиммел сыграет в приквеле «Дюны»

Австралийский актер получил основную мужскую роль в сериале «Дюна: Сестринство» («Дюна: Сестричество»), сообщил Deadline.





Звезда шоу «Викинги» присоединилась к Эмили Уотсон и Ширли Хендерсон, которые исполнят главные роли в проекте по роману Фрэнка Герберта.





Сюжет шоу развернется за 10 тысяч лет до возвышения Пола Атрейдеса, история которого началась в первом полнометражном фильме «Дюна» Дэни Вильнева. В центре приквела окажутся сестры Харконнен, которые приходят к власти, чтобы спасти человечество. Они основывают объединение, впоследствии прославившееся как сильная и таинственная политико-социальная организация Бене Гессерит.





Уотсон и Хендерсон сыграют сестер, а Фиммел — солдата с темным прошлым Десмонда Харта, пытающегося заслужить доверие императора за счет Сестринства. Индира Варма предстанет в образе императрицы Натальи.





Ранее сообщалось, что съемки Dune: Sisterhood и второй части «Дюны» стартуют одновременно в ноябре в Будапеште. Премьера фильма назначена на ноябрь 2023 года. Дата релиза сериала пока не озвучивалась. Ожидается, что проект тоже дебютирует в будущем году.





Фото: кадр из Dune







