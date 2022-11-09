Выставки «Наши традиции» посетили более 170 тыс. жителей Донбасса

09.11.2022
Более 170 тысяч человек посетили выставки масштабного проекта «Наши традиции», который реализует Музей Победы при поддержке Министерства культуры Российской Федерации на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщила глава Минкультуры России Ольга Любимова в рамках «правительственного часа» в Государственной думе.
«В учреждениях Луганской Народной Республики экспонируются свыше 30 выставок 14 федеральных музеев в рамках проекта „Наши традиции“. Эти экспозиции уже увидели более 170 тысяч человек», — сказала министр.
Говоря об интеграции новых регионов в культурную жизнь России, Любимова подчеркнула, что «люди, проживающие в наших новых субъектах, должны чувствовать себя единым целым со всей страной».
Глава ведомства отметила, что в учреждениях культуры Донбасса и Новороссии трудятся порядка 26 тысяч человек, коллективы Донбасса уже активно гастролируют по городам России при поддержке Министерства культуры.
Министр культуры поблагодарила депутатов за живой диалог и участие в вопросах интеграции новых российских регионов.
Фото: Минкультуры РФ