Оснащение региональных театров внесут в госпрограмму «Развитие культуры»

09.11.2022
Проект постановления Правительства РФ опубликован на федеральном портале. Мероприятие будет включено в федпроект «Культурная среда» нацпроекта «Культура».
Главное:
- Современное оборудование будут получать театры, которые находятся в крупных городах (население более 300 000 человек).
- К концу 2024 года планируется оснастить не менее 120 региональных и муниципальных театров.
- Бюджетные ассигнования для строительства, реконструкции, капитального ремонта будут увеличены в 2023–2024 годах не менее чем на 6 млрд рублей ежегодно.
«Мы впервые сможем поддержать закупкой современного оборудования региональные театры. Кроме того, мы оснастим 672 региональных и муниципальных музея, проведем реконструкцию и капитальный ремонт 24 региональных и муниципальных театров, реновацию Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского», – отметила Ольга Любимова
на «правительственном часе».
Фото: Минкультуры РФ