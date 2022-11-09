Князь объявил о завершении съемок панк-сказки «Король и Шут»

Вокалист и автор текстов группы Андрей Князев и продюсер Игорь Гудков рассказали в соцсетях о завершении съемочного процессе сериала, пишет «Кинопоиск».





Съемки продлились четыре месяца в Петербурге и Ленобласти и завершились в Выборге. Далее проект ждет этап постпродакшена. Восьмисерийное шоу планируют выпустить на «Кинопоиске» в следующем году.





Сериал расскажет о создании культовой отечественной панк-группы «КиШ», ее становлении, успехе, переменах в работе, а также об отношениях между музыкантами и распаде коллектива после смерти лидера Михаила «Горшка» Горшенева. При этом драматическая линия будет переплетаться с фэнтези-историей, которую создадут на основе вымышленного мира из песен «Короля и Шута».





Шоураннером проекта выступает Дмитрий Нелидов. Князев и Гудков числятся среди продюсеров. За сценарий отвечал Дмитрий Лемешев, за режиссуру — Рустам Мосафир. В касте значатся Константин Плотников, Влад Коноплев и др.



