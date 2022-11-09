В Италии похитили полотно неаполитанского художника XIX века

«Эффект снега» Джакомо Ди Кирико украли из Национального музея Матеры. Об этом сообщило Минкультуры Италии, передает ТАСС.





Картина 1870-х годов исчезла из Палаццо Ланфранки, где музей выставляет работы из своей коллекции. Сразу же после обнаружения пропажи об инциденте проинформировали министра культуры Дженнаро Санджулиано, который вступил в должность в конце октября, отметили в ведомстве.





К поискам оперативно подключились сотрудники отдела охраны культурного наследия командования карабинеров, представители других силовых ведомств из Матеры и соседнего Бари.





Джакомо Ди Кирико (1844-1883) — выходец из семьи плотника, оставшейся в бедности после смерти отца. Он учился в школе для мальчиков из малообеспеченных семей, работал в парикмахерской и писал портреты знакомых, которые стали пользоваться популярностью, что вдохновило его стать художником. Первые навыки рисования получил у старшего брата. Благодаря стипендии властей родного города он окончил Академию живописи Неаполя, позже открыл свою студию вместе с другими известными мастерами неаполитанской школы Доменико Морелли и Филиппо Палицци. Умер в 39 лет.





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