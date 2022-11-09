Коллекция РОСФОТО пополнилась архивом Союза фотохудожников РФ

Организация передала на хранение масштабное собрание, которое будет включено в фонды музейно-выставочного центра, сообщается в пресс-релизе.





Решение о передаче архива в союзе приняли с учетом аварийного состояния помещения, в котором он хранился. Сотрудники за несколько дней подготовили масштабное собрание для отправки в РОСФОТО.





В Петербург доставили огромное количество фотоснимков, издания и историческую фототехнику. Теперь работникам центра предстоит изучить материалы архива, отреставрировать нуждающиеся в восстановлении предметы, а также отправить их на хранение и экспонирование.





18 ноября в РОСФОТО откроется выставка «Град Петров», которая представит Петербург сквозь призму визуального искусства Серебряного века. Посетители увидят фотоотпечатки, образцы книжной графики, журналы и др.





Фото: пресс-служба РОСФОТО