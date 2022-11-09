Коллекция РОСФОТО пополнилась архивом Союза фотохудожников РФ

Организация передала на хранение масштабное собрание, которое будет включено в фонды музейно-выста...
Главную роль в фильме «G20» сыграет американская актриса Виола Дэвис, сообщил журнал ТНR. ...
Студия Animaccord представит новогодние приключения любимых героев в новом формате 22-минутной кин...
Ретродетективная лента «Художник» режиссера Тимура Алпатова стала лучшим российским сериалом года ...
Исполнитель главной роли в экшн-франшизе снимается в фильме «Балерина» с Аной де Армас, сообщает Col...
Организация передала на хранение масштабное собрание, которое будет включено в фонды музейно-выста...
Главную роль в фильме «G20» сыграет американская актриса Виола Дэвис, сообщил журнал ТНR. ...
Студия Animaccord представит новогодние приключения любимых героев в новом формате 22-минутной кин...
Ретродетективная лента «Художник» режиссера Тимура Алпатова стала лучшим российским сериалом года ...
Исполнитель главной роли в экшн-франшизе снимается в фильме «Балерина» с Аной де Армас, сообщает Col...
Традиционно она посвящена истории литературы ХХ–ХХI веков и творческому наследию деятелей культуры П...
Шотландский музыкант скончался 8 ноября в возрасте 76 лет. Об этом сообщается в соцсетях коллектив...
Главные роли в эротической мелодраме «Непослушная» исполняют Анастасия Резник и Александр Петров, со...
Американский актер пополнит свою фильмографию лентой «Длинноногие», которую поставит Оз (Осгуд) Пе...
Киноэксперты удостоили похвал игру лидера каста The Whale и отметили проявление дискриминации люде...
Искусствовед, куратор и художник представит работы с 1990-х по 2022 год на вернисаже 10 ноября. ...
Ролик по сериалу Александра Молочникова появился на ютьюб-канале российского стриминга. ...
Музей-заповедник «Царское Село» закончил реставрацию моста XIX века в Александровском парке. Мост ...
Disney+ объявил в соцсетях о старте производства сериала, который станет приквелом космической саг...
Главную роль в драматической ленте сыграл звезда «Мумии» Брендан Фрейзер. Ролик по фильму опубликова...
В Музее Победы 8 ноября около 600 школьников столицы вступили в ряды «Юнармии». Торжественная церемо...
Археологи нашли в историческом центре Великого Новгорода место въезда на Немецкий двор, официальное ...
С 8 по 10 ноября 2022 года в Российском этнографическом музее пройдут юб...
10 ноября в театре «Русская песня» состоится гала-концерт лауреатов Всероссийского фо...
11 ноября в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости будет проведено выставочно-просвети...
09.11.2022