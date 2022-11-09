Amazon анонсировал экшн-триллер о захвате террористами саммита G20

Главную роль в фильме «G20» сыграет американская актриса Виола Дэвис, сообщил журнал ТНR.





За разработку проекта взялись кинокомпании Amazon и MRC. Картина дебютирует на стриминге Prime Video. Дата релиза пока не намечена.





Виола Дэвис предстанет в образе главы США, которую характеризуют как «динамичную героиню». В числе других первых лиц государств она участвует в саммите «Большой двадцатки». Встреча на высшем уровне становится целью террористов. Американская руководительница стремится не только защитить семью и штат сотрудников, но и традиционно для кинематографа США спасти весь мир.





Постановкой «G20» займется Патрисия Ригген (Мексика). Исполнительница ключевой роли значится среди продюсеров проекта.





Дэвис, обладательница «Оскара», «Тони», «Эмми», «Золотого глобуса» и других наград, известна по ролям в «Оградах», «Прислуге», «Отряде самоубийц» и др.





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