Стал известен лучший российский сериал 2022 года

09.11.2022

Стал известен лучший российский сериал 2022 года

Ретродетективная лента «Художник» режиссера Тимура Алпатова стала лучшим российским сериалом года по оценкам зрителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта «Кино Mail.ru» со ссылкой на исследование.

В ретродетективе совместного производства платформы Premier и телеканала «Россия 1» речь идет о расследовании жестоких преступлений вымышленной банды, орудовавшей в Москве в 1944 году. Главные роли в «Художнике» исполнили Андрей Смоляков, Александр Горбатов и Дарья Урсуляк.

На второй строке в рейтинге оказалась шпионская драма «Начальник разведки», вышедшая на Первом канале весной нынешнего года. В центре сюжета — биография Павла Фитина и его становление в должности руководителя внешней разведки органов госбезопасности СССР. В сериале снялись Егор Бероев, Игорь Петренко, Екатерина Вилкова и другие.

Третье место занял оригинальный сериал онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» «Нулевой пациент» о первой в СССР вспышке ВИЧ с Никитой Ефремовым и Аскаром Ильясовым в главных ролях.

Фото: Pixabay