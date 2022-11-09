Стал известен лучший российский сериал 2022 года

В ретродетективе совместного производства платформы Premier и телеканала «Россия 1» речь идет о расследовании жестоких преступлений вымышленной банды, орудовавшей в Москве в 1944 году. Главные роли в «Художнике» исполнили Андрей Смоляков, Александр Горбатов и Дарья Урсуляк.





На второй строке в рейтинге оказалась шпионская драма «Начальник разведки», вышедшая на Первом канале весной нынешнего года. В центре сюжета — биография Павла Фитина и его становление в должности руководителя внешней разведки органов госбезопасности СССР. В сериале снялись Егор Бероев, Игорь Петренко, Екатерина Вилкова и другие.





Третье место занял оригинальный сериал онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» «Нулевой пациент» о первой в СССР вспышке ВИЧ с Никитой Ефремовым и Аскаром Ильясовым в главных ролях.





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