В Санкт-Петербурге пройдет XVI Международная научная конференция «Литература одного дома»

Спектр тем, представленных в программе этого года, простирается от И. Бродского до братьев Стругацких, от М. Зощенко и Ильфа до А. Битова. Особого внимания докладчиков и слушателей удостоятся семейная династия Слонимских и К. Чуковский. Первый день конференции пройдет в залах Мариинского дворца, второй — в Доме журналиста.

Впервые выделена молодежная секция, она пройдет в первый день. Второй день конференции начнется исполнением пьесы для фортепиано Сергея Слонимского «Колокола». Доклад о литературно-музыкальной династии Слонимских представит Раиса Слонимская, президент Центра современной классической музыки им. С.М. Слонимского.

Кроме того, программа второго дня дает возможность посетить выставку «ДИСК: “сумасшедший корабль” искусства 1920-х», подготовленную Литературным музеем «ХХ век», а также послушать о новом переводе рассказов М. Зощенко на итальянский язык из первых уст: онлайн выступит автор перевода Марта Валери, ее сообщение называется «Синебрюхов у Колизея».

По итогам конференции «Литература одного дома» планируется выпустить ежегодный альманах.

Фото: пресс-служба Государственного литературного музея «XX век»