В Санкт-Петербурге пройдет XVI Международная научная конференция «Литература одного дома»

09.11.2022
Впервые выделена молодежная секция, она пройдет в первый день. Второй день конференции начнется исполнением пьесы для фортепиано Сергея Слонимского «Колокола». Доклад о литературно-музыкальной династии Слонимских представит Раиса Слонимская, президент Центра современной классической музыки им. С.М. Слонимского.
Кроме того, программа второго дня дает возможность посетить выставку «ДИСК: “сумасшедший корабль” искусства 1920-х», подготовленную Литературным музеем «ХХ век», а также послушать о новом переводе рассказов М. Зощенко на итальянский язык из первых уст: онлайн выступит автор перевода Марта Валери, ее сообщение называется «Синебрюхов у Колизея».
По итогам конференции «Литература одного дома» планируется выпустить ежегодный альманах.
Фото: пресс-служба Государственного литературного музея «XX век»