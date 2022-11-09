Киану Ривз появится в спин-оффе «Джона Уика»

Исполнитель главной роли в экшн-франшизе снимается в фильме «Балерина» с Аной де Армас, сообщает Collider.





По данным издания, Ривза заметили на съемках в Праге, где идет работа над новым проектом. Неизвестной остается степень вовлеченности актера в проект: появится ли он в эпизодической, или в полноценной роли.





Основную героиню играет де Армас. Также в фильме снимается Иэн Макшейн, повторяющий роль Уинстона из оригинальной трилогии. Постановкой занимается Лен Уайзман по сценарию Шея Хаттена.





У «Джона Уика» также появится многосерийный приквел «Континенталь», посвященный отелю и его управляющему. Даты релизов обоих спин-оффов пока не названы.





Четвертая часть «Джона Уика» выйдет в широкий прокат в марте 2023-го.





Фото: кадр из фильма «Джон Уик 4»