Киану Ривз появится в спин-оффе «Джона Уика»

Исполнитель главной роли в экшн-франшизе снимается в фильме «Балерина» с Аной де Армас, сообщает C...
Шотландский музыкант скончался 8 ноября в возрасте 76 лет. Об этом сообщается в соцсетях коллектив...
Главные роли в эротической мелодраме «Непослушная» исполняют Анастасия Резник и Александр Петров, со...
Американский актер пополнит свою фильмографию лентой «Длинноногие», которую поставит Оз (Осгуд) Пе...
Киноэксперты удостоили похвал игру лидера каста The Whale и отметили проявление дискриминации люде...
Исполнитель главной роли в экшн-франшизе снимается в фильме «Балерина» с Аной де Армас, сообщает C...
Шотландский музыкант скончался 8 ноября в возрасте 76 лет. Об этом сообщается в соцсетях коллектив...
Главные роли в эротической мелодраме «Непослушная» исполняют Анастасия Резник и Александр Петров, со...
Американский актер пополнит свою фильмографию лентой «Длинноногие», которую поставит Оз (Осгуд) Пе...
Киноэксперты удостоили похвал игру лидера каста The Whale и отметили проявление дискриминации люде...
Искусствовед, куратор и художник представит работы с 1990-х по 2022 год на вернисаже 10 ноября. ...
Ролик по сериалу Александра Молочникова появился на ютьюб-канале российского стриминга. ...
Музей-заповедник «Царское Село» закончил реставрацию моста XIX века в Александровском парке. Мост ...
Disney+ объявил в соцсетях о старте производства сериала, который станет приквелом космической саг...
Главную роль в драматической ленте сыграл звезда «Мумии» Брендан Фрейзер. Ролик по фильму опубликова...
В Музее Победы 8 ноября около 600 школьников столицы вступили в ряды «Юнармии». Торжественная церемо...
Археологи нашли в историческом центре Великого Новгорода место въезда на Немецкий двор, официальное ...
С 8 по 10 ноября 2022 года в Российском этнографическом музее пройдут юб...
10 ноября в театре «Русская песня» состоится гала-концерт лауреатов Всероссийского фо...
11 ноября в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости будет проведено выставочно-просвети...
С 7 по 25 ноября в дистанционном формате проводится ежегодный форум Фонда Владимира Потанина, посв...
В Санкт-Петербурге закончился четырехдневный марафон циркового искусства — I Международный фестива...
Британский актер скончался после длительной болезни. Его смерть подтвердила супруга Зара Карр, соо...
Театральный тур труппы Мариупольского драматического театра, впервые участвующего в «Бо...
Канадский разработчик игры The Coalition (входит в Microsoft) и стриминг Netflix официально объявили...
09.11.2022