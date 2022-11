Ушел из жизни вокалист и основатель Nazareth Дэн Маккаферти

Шотландский музыкант скончался 8 ноября в возрасте 76 лет. Об этом сообщается в соцсетях коллектива, пишет ТАСС.





Новостью с поклонниками группы поделился басист Пит Эгнью. По его словам, семья музыканта осталась без любящего отца и супруга, он потерял лучшего друга, а мир — величайшего вокалиста.





В 1968-м в старинном шотландском городке Данфермлин молодые Маккаферти, Эгнью, а также гитарист Мэнни Чарлтоном и ударник Дэрел Свит основали Nazareth на основе ранее существовавшего коллектива The Shadettes. В начале 1970-х музыканты переехали в Лондон, заключили договор с лейблом, выпустили первый альбом, который не принес им ожидаемого успеха. Выстрелила пластинка RazAmaNaz 1973 года, которую спродюсировал участник Deep Purple Роджер Гловер. Группа стала известна за пределами Британии. Окончательно международный успех группы закрепил альбом Hair of the Dog (1975).





В 2013 году Маккаферти покинул группу из-за болезни, но записал с ней еще один альбом. Также в его дискографии значатся три сольника.





