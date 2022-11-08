Душераздирающая игра Брендана Фрейзера и фэтфобия: критики оценили «Кита»

Киноэксперты удостоили похвал игру лидера каста The Whale и отметили проявление дискриминации людей с ожирением в фильме.





Новая лента Даррена Аронофски «заставит большинство зрителей рыдать», отмечает Rotten Тomatoes. На момент написания заметки рейтинг фильма на агрегаторе рецензий составил 72% на основе 74 отзывов кинокритиков, на Мetacritic проект набрал 65 баллов на основе 26 рецензий.





Большинство авторов высоко оценили актерскую работу звезды «Мумии» Брендана Фрейзера, для которого роль в «Ките» стала возвращением в кинематограф после сложного периода в жизни. Дэвид Гонсалес (Reel Talk Inc.) счел его роль определяющей в карьере, а сам фильм назвал «душераздирающим и ошеломляющим кинематографическим путешествием через искупление и саморефлексию».





«Невероятно честной» назвал работу актера Люк Ченнел (HeyUGuys). По его мнению, лента стала «самой гуманистической и обнадеживающей» в фильмографии постановщика. «Его красота может просто дать вам немного больше надежды на человечество», — полагает автор.





Дэрил Макдональд (Film Inquiry) полагает, что местами повествование сбивается и «не отличает заботу об умирающем главном герое от эксплуататорского взгляда на него», однако «сердце [истории] находится в правильном месте, закрепленном невероятной игрой Брендана Фрейзера».





Даже его прекрасная игра не может оправдать мелодраму, которая изобилует клише и ультрасовременным «толстым костюмом», уверена Шарлотта О’Салливан (London Evening Standard). Сара Маррс (Lainey Gossip) добавляет, что настоящий «ужас» картины в «отсутствии сострадания к персонажу в такой явной эмоциональной боли». А Кристофер Ллевелин Рид (Film Festival Today) считает, что фильм не сработал из-за обилия фэтфобии.





The Whale выйдет на широкие экраны 9 декабря. Пока доступен первый трейлер кинокартины, производством которой занималась независимая американская кинокомпания А24.



