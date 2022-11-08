В музее современного искусства АРТМУЗА пройдет торжественное открытие ретроспективной выставки живописи Ларисы Голубевой

Излюбленные темы — городской пейзаж, фигурные композиции, в которых часто присутствует мотив одиночества, человеческой разобщенности. В них невероятным образом сочетается знание истории искусств, наших петербургских живописных традиций, а самое главное — искренность.

И этот немного грустный петербургский лирик, меланхоличный, но очень светлый человек, пройдя долгий путь, хочет рассказать обо всем в своих нежных холстах, в очень интимном пространстве картин.

Лариса Александровна Голубева — искусствовед, куратор, художник, экс-заведующая отделом новейших течений ЦВЗ «Манеж», член Санкт-Петербургского отделения АИС. Родилась в Ленинграде в 1951 году, окончила Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Член Международных академий Greci-Marino, Accademia Severiade; Neuer Sachsischer Kunstverein, Дрезден.

Автор более 100 статей по изобразительному искусству, в том числе публикации в Энциклопедическом словаре современного искусства (Ferrara, Italy), ARTELIBRE (Madrid, Spain), New York Arts Magazine и пр.

Выставка «Живопись» Ларисы Голубевой продлится до 1 февраля.

Фото: пресс-служба музея АРТМУЗА