Начались съемки детективного триллера The Acolyte по «Звездным войнам»

Disney+ объявил в соцсетях о старте производства сериала, который станет приквелом космической саги.





Создатели обещают зрителям таинственный детективный триллер. По сюжету в последние дни расцвета Республики экс-падаван и его мастер-джедай расследуют серию преступлений и сталкиваются с силами, которые оказываются гораздо страшнее их самых смелых предположений.





Шоураннером проекта выступает Лесли Хэдланд, работавшая над «Жизнями матрешки». Она же поставит первую серию. Среди исполнителей главных ролей указаны звезды «Игры в кальмара» Лин Чжон Чжэ, «Голодных игр» Амандла Стенберг, «Анны Болейн» Джоди Тернер-Смит. Вместе с ними в касте значатся Кэрри-Энн Мосс («Матрица»), Дафни Кин («Логан»), Дин-Чарльз Чепмен («Игра престолов») и др.









Ранее стало известно, что 12 ноября, в день трехлетия сериала «Мандалорец» по Star Wars, выйдет короткометражка о его таинственном и молчаливом персонаже Грогу. В сети героя прозвали Малышом Йодой из-за того, что он относится к той же расе, что и гранд-мастер Ордена джедаев. Третий сезон шоу стартует в феврале.





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