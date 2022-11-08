В Музее Победы около 600 московских школьников дали клятву юнармейца

В этот день в музее собрались ученики московских школ, их родители, педагоги, почетные гости. Под звуки марша Преображенского полка рота почетного караула внесла Государственный флаг России, флаг Москвы, копию Знамени Победы и флаг «Юнармии».

«Вы в своей жизни совершаете очень ответственный шаг, потому что даете клятву на верность своей Родине. Клятва особенно важна и значима, потому что вы ее даете в кругу своих друзей, товарищей, родителей. Я бы пожелал вам терпения и достижения самых недостижимых целей!» — обратился к ребятам первый заместитель начальника штаба регионального отделения «Юнармии», Герой России, генерал-майор Геворк Исахонян. Он подчеркнул, что 35-тысячный коллектив юнармейцев Москвы с сегодняшнего дня станет больше практически на 600 человек.

На фоне портретов героев прошлого ребята поклялись всегда быть верными своему Отечеству и юнармейскому братству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. А затем почетные гости — Герои России, ветераны — вручили школьникам значки и удостоверения юнармейцев. «Это очень волнительно — принимать присягу в таком месте. Уверена, сегодняшний день запомнится нашим детям навсегда», — поделилась Мария Новикова, мама 12-летней школьницы.

Фото: пресс-служба Музея Победы