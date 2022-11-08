Российский этнографический музей отмечает 120-летний юбилей

К 100-летию образования СССР и 120-ой годовщине со дня основания Российского этнографического музея" специалисты обсудят эволюцию этнической идентичности в советский период и роль этнографической науки в осмыслении новых социокультурных процессов.





Заседание секции арктических музеев Союза музеев России подведет первые итоги деятельности секции, созданной в апреле 2022 года.





Специалисты из Петербурга и арктических регионов страны рассмотрят арктические музеи как фактор экономического и гуманитарного развития Арктической зоны Российской Федерации.





На круглом столе «Музеи и креативные индустрии: форматы взаимодействия и перспективы сотворчества» специалисты обсудят вопросы, связанные с взаимодействием музея с креативными индустриями. Также одним из актуальных направлений деятельности музея являются проекты, нацеленные на коллаборации с модной индустрией.





Российский этнографический музей — один из крупнейших этнографических центров мира.





За 2022 год в основной фонд музея поступило около семисот предметов. Основная часть в дар от частных лиц и от организаций.





Фото: Минкультуры РФ