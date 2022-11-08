Новый фильм Даррена Аранофски «Кит» получил первый трейлер

Главную роль в драматической ленте сыграл звезда «Мумии» Брендан Фрейзер. Ролик по фильму опубликовала студия А24 на ютьюб-канале.





The Whale повествует о том, как Чарли (Фрейзер) пытается найти контакт с 17-летней дочерью Элли, которую когда-то оставил вместе с бывшей супругой ради других отношений. Его не покидают ощущения вины и боли, которые он пытается заглушать едой. Со временем Чарли решает восстановить отношения с Элли.





Вместе с Фрейзером в ленте снялись актриса из «Очень странных дел» Сэди Синк, Хонг Чау («Хранители»), Саманта Мортон («Распутник») и др. Сценарий подготовил Сэмюэл Д. Хантер.





Дебют фильма состоялся в сентябре на киносмотре в Венеции, позже его показали на фестивале в Лондоне. На обоих кинофорумах картину встретили овациями. Кинотеатральный прокат картины стартует 9 декабря.





На момент написания заметки рейтинг ожидания «Кита» на «Кинопоиске» составил 99% на основе более 9 тысяч откликов пользователей. На Rotten Тomatoes он набрал 72% на основе 74 рецензий.



