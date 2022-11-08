Подведены итоги международного фестиваля «Без границ»

Первое золото досталось акробатам на подкидных досках под руководством Анатолия Рубана из Большого Московского цирка.





Второе золото фестиваля получили Егор и Лючия Сухоруковы — воздушные гимнасты на ремнях из Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.





А третье золото заслуженно досталось их коллегам, гимнастам Росгосцирка и Королевского цирка Гии Эрадзе — Диляре и Марату Бикмаевым за номер «Погружаясь в любовь».





Фестиваль проходил в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке, который в этом году отмечает 145-летие со дня основания.





Серебряных наград фестиваля циркового искусства «Без границ» удостоились акробаты на встречных качелях под руководством Михаила Филинова из Беларуси.





Второе серебро досталось жонглерам шоу «Дворцовые забавы» из Росгосцирка и Королевского цирка Гии Эрадзе. Третье и четвертое серебро досталось эквилибристам на першах под руководством Сергея Кожевникова из Большого Московского цирка и российскому клоунскому трио «Без носков» (Россия).





Бронзовые призы получили: артистка из Вьетнама Чу Тхи Хан Хуен за баланс на полотнах с мечом, украинский соло-эквилибрист Эрнест Пальчиков, сорвавший бурные аплодисменты зала, дрессировщик слонов и тигров итальянец Давио Тони и вольтижеры под руководством Йененхе Тесфайе из Эфиопии.





Фото: Минкультуры РФ