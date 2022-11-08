Озвучивший Распределяющую шляпу актер Лесли Филлипс умер в 98 лет

Британский актер скончался после длительной болезни. Его смерть подтвердила супруга Зара Карр, соо...
Театральный тур труппы Мариупольского драматического театра, впервые участвующего в «Бо...
Канадский разработчик игры The Coalition (входит в Microsoft) и стриминг Netflix официально объявили...
Такую характеристику проекту дал глава студии Кевин Файги в ролике о съемках сиквела Black Panther...
Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова покажет 26 и 27 ноября премьеру...
Британский актер скончался после длительной болезни. Его смерть подтвердила супруга Зара Карр, соо...
Театральный тур труппы Мариупольского драматического театра, впервые участвующего в «Бо...
Канадский разработчик игры The Coalition (входит в Microsoft) и стриминг Netflix официально объявили...
Такую характеристику проекту дал глава студии Кевин Файги в ролике о съемках сиквела Black Panther...
Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова покажет 26 и 27 ноября премьеру...
Посетителями экспозиции «Украина. На переломах эпох», которая проводится в Центральном выставочном...
Выставка произведений мексиканской художницы Фриды Кало (1907-1954), сочетающая иммер...
Стриминг продлил ставшее популярным шоу «Монстр: История Джеффри Дамера» сразу на второй и третий се...
Мероприятие состоится с 7 по 14 ноября в Доме русского зарубежья им. Солженицына и на сайте проект...
За первые три месяца работы мультимедийную выставку Политехнического музея «Жизнь с в...
Министерство культуры Российской Федерации будет наделено полномочиями по реализации государственной...
Анимационная документалка об одном из самых загадочных отечественных писателей дебютирует на стрим...
В течение недели на фестивале стран СНГ «ГИТИС — мастер-класс» на учебной сцене института спектакл...
В преддверии «правительственного часа» в Государственной думе состоялась рабочая встр...
10 ноября начинается прием заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателе...
Подготовка и презентация выставок пройдут в рамках проекта «Народная выставка». ...
Произойдет это в рамках New/Open Showcase Festival 2023. ...
Фестиваль Russian Film Festival начался на испанской платформе Cineclick и продлится до 28 ноября....
Лента «Черный Адам» с актером Дуэйном Джонсоном в главной роли заработала в мировом прокате более 30...
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал о...
08.11.2022