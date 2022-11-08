Озвучивший Распределяющую шляпу актер Лесли Филлипс умер в 98 лет

Британский актер скончался после длительной болезни. Его смерть подтвердила супруга Зара Карр, сообщил Sun.





7 ноября не стало актера, продюсера и участника Второй мировой войны Лесли Филлипса. Он умер на 99-м году жизни.





По данным издания, Филлипс начал сниматься в подростковом возрасте, что финансово поддержало оставшуюся без отца семью. Первую роль получил незадолго до начала Второй мировой, в которой позже принимал участие как артиллерист. В его фильмографии насчитываются около 200 работ, в том числе сказка «Богдадский вор», сериалы «Байки из склепа» и «Чисто английское убийство», «Лара Крофт» с Анджелиной Джоли. Также актер озвучил Распределяющую шляпу в цикле о Гарри Поттере.





В октябре умер Робби Колтрейн, сыгравший в поттериане полувеликана Хагрида. Шотландскому комику и актеру было 72 года.





Фото: кадр из Harry Potter and the Sorcerer’s Stone