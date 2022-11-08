В Ростове-на-Дону стартовали первые «Большие гастроли» Мариупольского драмтеатра

Выступления Мариупольской труппы в Ростове-на-Дону пройдут 8 и 9 ноября на сцене Академического молодежного театра. Также запланированы гастроли в Симферополь, Ялту, Севастополь и Краснодар.





В рамках «Больших гастролей» на сцене Ростовского-на-Дону академического молодежного театра горожане смогут увидеть спектакли «Водевили» и «Золотой цыпленок».





Гастрольный тур организован Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ в рамках поддержки детских и молодежных театров.





Стартовавшая в 2014 году программа «Большие гастроли» проводится по шести направлениям: ведущие театры, зарубежное, межрегиональное, для детей и молодежи, студенческое и по поддержке гастрольной деятельности негосударственных театров.





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