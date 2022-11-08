Премьера спектакля «Рыжая волшебница» пройдет в Центре театра и кино Никиты Михалкова 26 ноября

08.11.2022

Премьера спектакля «Рыжая волшебница» пройдет в Центре театра и кино Никиты Михалкова 26 ноября

Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова покажет 26 и 27 ноября премьеру спектакля «Рыжая волшебница», предназначенного для семейного просмотра. Об этом информирует пресс-служба Центра.

Режиссер Алексей Чернышев поставил спектакль по пьесе Анастасии Колесниковой, написанной специально для Центра театра и кино. Действие постановки со спецэффектами и музыкальными номерами разворачивается в мире, где магические существа живут рядом с людьми.

Увлекательный и захватывающий спектакль погрузит юных зрителей в сказочную атмосферу. В ней будет интересно и немного страшно, смешно и немного грустно.

Фото: Pixabay