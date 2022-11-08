Премьера спектакля «Рыжая волшебница» пройдет в Центре театра и кино Никиты Михалкова 26 ноября

Режиссер Алексей Чернышев поставил спектакль по пьесе Анастасии Колесниковой, написанной специально для Центра театра и кино. Действие постановки со спецэффектами и музыкальными номерами разворачивается в мире, где магические существа живут рядом с людьми.





Увлекательный и захватывающий спектакль погрузит юных зрителей в сказочную атмосферу. В ней будет интересно и немного страшно, смешно и немного грустно.





Фото: Pixabay