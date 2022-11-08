Выставку об Украине в «Манеже» с 4 ноября посетили 10 000 человек

08.11.2022

Выставку об Украине в «Манеже» с 4 ноября посетили 10 000 человек

Посетителями экспозиции «Украина. На переломах эпох», которая проводится в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, с момента ее открытия стали 10 000 человек. Об этом сообщил организатор выставки, директор мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» Иван Есин.

Экспозиция рассказывает о взаимосвязи России и Украины. Выставка охватывает исторический период от основания Древнерусского государства до наших дней. 

Наряду с уникальными фотографиями, видеоматериалами и кинохрониками в экспозиции будут представлены карты, плакаты и многочисленные архивные документы.

Выставка будет работать до 24 ноября. Ожидается, что она также откроется и в других регионах страны.

Фото: Pixabay