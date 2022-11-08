Франшиза Gears of War получит долгожданную художественную адаптацию

Канадский разработчик игры The Coalition (входит в Microsoft) и стриминг Netflix официально объявили о разработке полного метра и анимационного серила по шутеру от третьего лица. Об этом сообщил THR.





Если шоу для взрослой аудитории и фильм окажутся успешными, то они получат продолжение, отметило издание. Пока объявленные проекты не обзавелись съемочными командами и кастами. Gears of War дебютировала в 2006-м, а уже со следующего года появились планы по экранизации игры, которые не были реализованы.





Сюжет Gears of War разворачивается на планете Сера, где проживают люди. В поисках лекарства от болезни, вызываемой местным источником энергии, профессор создает новое существо Мирру. Она обладает разумом и телепатией и устойчива к болезни. Со временем Мирра берет под контроль других мутантов и уходит с ними в подземные пещеры, где они создают свою цивилизацию. Однажды Орда Саранчи прорывается на поверхность с одной целью — уничтожить всех людей. Главный герой игры — человек, бывший зэк и солдат Маркус Феникс.





Дата релиза фильма и сериала пока не намечена.





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