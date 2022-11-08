В Ковентри состоится выставка Фриды Кало

Как утверждают организаторы, проведение выставки — своего рода «технологическая революция в мире культуры» — создается новый жанр на границе между кино, театром и живописью.





Аудиовизуальное представление проекта поделено на три части: происхождение и личная жизнь, общественная деятельность, жизнь после автобусной аварии 1925 году, которая серьезно отразилась на ее здоровье.





Ранее стало известно, что на сцене екатеринбургского «Космоса» состоялся спектакль «Фрида» режиссёра Сергея Сотникова. Кало в спектакле играет российская актриса Дарья Мороз. Вместе с ней на сцену вышел музыкант, аккордеонист Пётр Дранга.





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