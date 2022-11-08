Мультимедийную выставку «Жизнь с вирусами» за три месяца посетили более 22 000 человек

Проект продлится до конца марта 2023 года, к этому моменту его увидят жители 23 городов страны.





Выставка организована совместно с Национальной иммунобиологической компанией («Нацимбио») Госкорпорации Ростех. Она посвящена истории многолетнего сосуществования людей и разных, в том числе очень опасных, вирусов. Экспозиция помогает ответить на вопросы о том, как защититься от угрозы, а также исследует влияние микроорганизмов на жизнь человечества в разные эпохи.





Проект проходит при поддержке одного из самых масштабных и современных экспозиционных комплексов страны — парка «Россия — моя история». Благодаря обширной географии исторических парков выставку смогут посетить жители 23 городов.





За три месяца выставка «Жизнь с вирусами» уже охватила 10 городов: Челябинск, Казань, Волгоград, Махачкалу, Пермь, Санкт-Петербург, Сургут, Якутск, Ростов-на-Дону и Тюмень. Общее число посетителей превысило 22 тысячи человек, что делает ее одной из самых масштабных научных выставок 2022 года в России.





До конца года выставка побывает еще в 10 городах. При этом она будет обновляться с учетом последних данных. В частности, выставку дополнят информацией о вирусе оспы и вспышке оспы обезьян летом 2022 года.





Фото: Минкультуры РФ