Минкультуры РФ наделят полномочиями в сфере нематериального этнокультурного достояния

08.11.2022
Министерство культуры Российской Федерации будет наделено полномочиями по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере нематериального этнокультурного достояния. Проект постановления Правительства Российской Федерации опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.
Документ входит в перечень подзаконных актов, необходимых для реализации норм Федерального закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации», подписанного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 20 октября 2022 года.
Согласно проекту, Минкультуры России также получит функции по формированию и ведению Федерального реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации и утверждению положения об экспертном совете по вопросам формирования Реестра и его составе.
Также за Минкультуры будет закреплена задача по созданию условий для выявления объектов нематериального этнокультурного достояния России федерального значения.
Фото: Pixabay