Приветствие участникам и гостям фестиваля направила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова:





«За прошедшие годы смотр стал доброй традицией, объединяющей педагогов и студентов театральных школ из стран Содружества. Показы спектаклей, мастер-классы, дискуссии о методиках театрального образования — всё это укрепляет творческие связи между молодежью, а преподавателям позволяет обмениваться уникальным опытом, дает новые возможности для развития культурного диалога между нашими странами».





Открыла фестиваль Мастерская Александра Бармака постановкой «Хлопотун, или Дело мастера боится».





Впереди зрителей ждут спектакли: «Жорж Данден, или Одураченный муж» Мольера, (Азербайджанская Республика), «Неистовые толпы» Егише Чаренца (Республика Армения), «Игры на заднем дворе» Эдны Мазии (Республика Беларусь), «Козы Корпеш — Баян сулу» Габита Мусрепова (Республика Казахстан), «Шесть персонажей в поисках автора» Луиджи Пиранделло (Республика Казахстан), «Мир отца» Арта-Ройе (Республика Кыргызстан) и «Звезда Востока» Алишера Навои (Республика Узбекистан).





Традиционно в рамках фестиваля мастера и педагоги ГИТИСа проведут лекции и мастер-классы для участников мероприятия по сценической речи, сценическому движению и мастерству актера. В конце программы учащиеся обсудят увиденные постановки с педагогами вузов.





Фото: Минкультуры РФ