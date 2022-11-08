08.11.2022
В течение недели на фестивале стран СНГ «ГИТИС — мастер-класс» на учебной сцене института спектакли покажут Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, Ереванский государственный институт театра и кино, Белорусская государственная академия искусств, Казахский национальный университет искусств, Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова, Кыргызский государственный университет культуры и искусств имени Б. Бейшеналиевой и Государственный институт искусств и культуры Узбекистана.
Приветствие участникам и гостям фестиваля направила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова:
«За прошедшие годы смотр стал доброй традицией, объединяющей педагогов и студентов театральных школ из стран Содружества. Показы спектаклей, мастер-классы, дискуссии о методиках театрального образования — всё это укрепляет творческие связи между молодежью, а преподавателям позволяет обмениваться уникальным опытом, дает новые возможности для развития культурного диалога между нашими странами».
Открыла фестиваль Мастерская Александра Бармака постановкой «Хлопотун, или Дело мастера боится».
Впереди зрителей ждут спектакли: «Жорж Данден, или Одураченный муж» Мольера, (Азербайджанская Республика), «Неистовые толпы» Егише Чаренца (Республика Армения), «Игры на заднем дворе» Эдны Мазии (Республика Беларусь), «Козы Корпеш — Баян сулу» Габита Мусрепова (Республика Казахстан), «Шесть персонажей в поисках автора» Луиджи Пиранделло (Республика Казахстан), «Мир отца» Арта-Ройе (Республика Кыргызстан) и «Звезда Востока» Алишера Навои (Республика Узбекистан).
Традиционно в рамках фестиваля мастера и педагоги ГИТИСа проведут лекции и мастер-классы для участников мероприятия по сценической речи, сценическому движению и мастерству актера. В конце программы учащиеся обсудят увиденные постановки с педагогами вузов.
Фото: Минкультуры РФ