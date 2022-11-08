Министр культуры РФ Ольга Любимова встретилась с депутатами фракции Госдумы КПРФ в преддверии «правительственного часа»

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов вручил медаль партии Министру культуры.





«Мы все сторонники культуры, мы всегда очень активно боролись за сохранение великой классики, русской культуры. Мы понимаем, что культура — одна из самых сложных сфер, где требуется культурное же управление. Мы готовы вам максимально помогать», — сказал глава фракции КПРФ.





Председатель Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов поблагодарил Минкультуры России за содействие в реконструкции Волочаевского мемориального музея-памятника.





«Министерство культуры выделило средства, а Николай Михайлович Харитонов следил, чтобы музей открыли достойно. Такие события меняют атмосферу в регионах, люди начинают по-другому относиться к объектам культурного и исторического наследия. Депутаты, безусловно, хорошо знают свои регионы, поэтому такая наша совместная работа очень важна», — обратилась к депутатам Ольга Любимова.





На встрече также обсуждались темы, связанные с национальным проектом «Культура», ремонтом учреждений культуры, поддержкой традиционных ценностей и национальной культуры.





Глава ведомства заранее пригласила депутатов фракции на выставку к столетию образования СССР, которую «РОСИЗО» проведет в Манеже в 2023 году.





Фото: Минкультуры РФ