Минкультуры РФ объявило о начале приема заявок Международных кинофестивалей для формирования перечня на 2023 год

10 ноября начинается прием заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на включение Международных кинофестивалей, проводимых на территории Российской Федерации, в перечень на 2023 год.

Формирование перечня фестивалей осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации Российской Федерации от 02.02.2019 № 78. Согласно федеральному законодательству, показ фильмов на фестивале, включенном в перечень международных и соответствующих условиям проведения, предусмотренных ст. 5.1 Федерального закона от 22.08.1996 № 126-ФЗ, может проводиться без прокатных удостоверений.





Прием заявок продлится до 1 декабря. Ознакомиться с инструкцией и правилами можно по ссылке





Фото: Минкультуры РФ