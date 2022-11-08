Более 50 фильмов покажут на кинофестивале «Русское зарубежье» в Москве

Мероприятие состоится с 7 по 14 ноября в Доме русского зарубежья им. Солженицына и на сайте проекта, сообщили организаторы.





ХVI МКФ «Русское зарубежье» посвящен 100-летию Гражданской войны в России. Он представит более 50 проектов, созданных кинематографистами из 15 стран (Германия, РФ, Финляндия, ЮАР и др.).





В конкурсе игровых лент покажут шесть фильмов, основанных на реальных событиях. В конкурсе неигровых картин будут участвовать проекты, посвященные артистам, дипломатам, спортсменам, получившим образование в СССР гражданам ЮАР и Мозамбика. В спецпрограмме представят работы о событиях в Донбассе и СВО. Также пройдут показы фильмов к юбилеям Дягилева, Тарковского и др. Кроме того, запланированы встречи с кинематографистами, мастер-классы и выставки.





Киносмотр «Русское зарубежье» проводится с 2007 года. Он посвящен осмыслению российской истории ХХ века, а также наследию русской эмиграции. В этом году конкурсное жюри игрового и неигрового кино возглавили российские режиссеры Лидия Боброва и Сергей Дебижев.





Ознакомиться с программой и получить доступ к онлайн-просмотру можно на сайте смотра . Вход свободный.





Фото предоставлено организаторами