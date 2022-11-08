Анимадок «Пелевин» от режиссера «Дурова» выйдет в день 60-летия писателя

08.11.2022

Анимадок «Пелевин» от режиссера «Дурова» выйдет в день 60-летия писателя
Анимационная документалка об одном из самых загадочных отечественных писателей дебютирует на стриминге KION, сообщила пресс-служба сервиса. 

22 ноября состоится премьера фильма «Пелевин», поставленного Родионом Чепелем. Исследуя известную мистификацию, режиссер изучал архивные документы и ранние работы писателя, общался с его знакомыми, брал комментарии у экспертов. Среди собеседников — друг детства писателя, его сокурсник и экс-редактор, художник Гермес Зайготт, литкритик Галина Юзефович, китаевед и переводчик Бронислав Виногродский.

По словам режиссера, попытка описать скрываемую и охраняемую жизнь Пелевина стала и основной задачей, и главной сложностью для авторов фильма. Участники расскажут о жизни автора, его стиле, связи с восточными учениями и др. 

Производством анимадока занималась студия «Амурские волны», известная по проектам «Это Эдик», «Дуров» и др. 

Фото: Pixabay