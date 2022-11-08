Анимадок «Пелевин» от режиссера «Дурова» выйдет в день 60-летия писателя

Анимационная документалка об одном из самых загадочных отечественных писателей дебютирует на стрим...
Подготовка и презентация выставок пройдут в рамках проекта «Народная выставка». ...
Произойдет это в рамках New/Open Showcase Festival 2023. ...
Фестиваль Russian Film Festival начался на испанской платформе Cineclick и продлится до 28 ноября....
Лента «Черный Адам» с актером Дуэйном Джонсоном в главной роли заработала в мировом прокате более 30...
Анимационная документалка об одном из самых загадочных отечественных писателей дебютирует на стрим...
Подготовка и презентация выставок пройдут в рамках проекта «Народная выставка». ...
Произойдет это в рамках New/Open Showcase Festival 2023. ...
Фестиваль Russian Film Festival начался на испанской платформе Cineclick и продлится до 28 ноября....
Лента «Черный Адам» с актером Дуэйном Джонсоном в главной роли заработала в мировом прокате более 30...
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал о...
Голливудская актриса Анджелина Джоли могла стать героиней четвертого фильма «Человек-...
Ведущим 95-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» станет американский шоумен Джимми Киммел. Он уже ...
Премьера боевика режиссера Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» в России пройдет 26 ...
Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов), который известен как автор патриотических песен, выпустил ...
Ушел из жизни оренбургский композитор, автор хитов «Ласкового мая» и создатель группы Сергей Кузне...
Госфильмофонд России (ГФФ) оцифрует и передаст для проката в российских кинотеатрах кар...
Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что готов досрочно завершить франшизу «Аватар» в случ...
Стартовавший в сентябре этого года культурно-просветительский проект «Школа волонтеров наследия-20...
С 1 декабря 2022 года стартует прием заявок на Всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна»....
Мемориальная табличка, посвященная русскому писателю Ивану Тургеневу (1818-1883), открыта в городе...
Министерство культуры РФ работает со всеми учреждениями культуры на новых российских терри...
14 ноября на сайте детского федерального издания «Классный журнал» выйдет седьмой выпус...
Художественный руководитель театра «Сатирикон», исполняющий обязанности ректора Высшей школы сцениче...
«Музейную сеть Тюменской области» сформируют во всех районах региона для интеграции ресурсов музее...
08.11.2022