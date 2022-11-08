Анимадок «Пелевин» от режиссера «Дурова» выйдет в день 60-летия писателя

Анимационная документалка об одном из самых загадочных отечественных писателей дебютирует на стриминге KION, сообщила пресс-служба сервиса.





22 ноября состоится премьера фильма «Пелевин», поставленного Родионом Чепелем. Исследуя известную мистификацию, режиссер изучал архивные документы и ранние работы писателя, общался с его знакомыми, брал комментарии у экспертов. Среди собеседников — друг детства писателя, его сокурсник и экс-редактор, художник Гермес Зайготт, литкритик Галина Юзефович, китаевед и переводчик Бронислав Виногродский.





По словам режиссера, попытка описать скрываемую и охраняемую жизнь Пелевина стала и основной задачей, и главной сложностью для авторов фильма. Участники расскажут о жизни автора, его стиле, связи с восточными учениями и др.





Производством анимадока занималась студия «Амурские волны», известная по проектам «Это Эдик», «Дуров» и др.





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