В Москве прошел концерт артистов Луганской академической филармонии «Душа настроена на песню»

С 22 октября по 2 ноября артисты и коллективы из Луганска выступали в Калининграде и городах Калининградской области – Зеленоградске, Калининграде, Гурьевске, Балтийске, Черняховске, Гусеве, Советске, Краснознаменске, Нестерове, Багратионовске и Гвардейске.

Праздничный концерт в Москве, как и гастрольный тур, по городам калининградской области, проходил в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

В концерте 4 ноября приняли участие: заслуженная артистка ЛНР Наталия Олефиренко, заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков, лауреаты международных конкурсов Анатолий Лаврентьев, Олег Романов, Екатерина Подставничая-Кочет; София Тихая, Александр Капля; Камерно-инструментальный ансамбль «Киевская Русь», художественный руководитель – народный артист ЛНР Виктор Фалалеев, и Ансамбль танца «Рондо», художественный руководитель – заслуженный деятель искусств ЛНР Оксана Фаренникова.

Фото: Минкультуры РФ