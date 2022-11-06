В Улан-Баторе состоялись «Обменные культурные мероприятия России и Монголии»

3 и 4 ноября 2022 года в Улан-Баторе прошли «Обменные культурные мероприятия России и Монголии» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Монголии, Посольства Российской Федерации в Монголии. Организатор – Росконцерт.

В Центральном дворце культуры Улан-Батора состоялись 2 концерта, в которых приняли участие прославленные коллективы: Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» и Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко.





Коллективы подготовили совместную программу, включившую лучшие репертуарные номера, среди которых старинный адыгский танец «Зафак», «Сибирский лирический танец», «Танец черкесов Анатолии», «Танец с ложками и берестой», хореографические композиции «Сибирь моя» и «Зекlо зыгъэлъат».





Фото: Минкультуры РФ