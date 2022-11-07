Фильм «Черный Адам» собрал в прокате более 300 млн долларов

07.11.2022

Фильм «Черный Адам» собрал в прокате более 300 млн долларов

Лента «Черный Адам» с актером Дуэйном Джонсоном в главной роли заработала в мировом прокате более 300 млн долларов.

За уик-энд фильм принес 18,5 млн долларов за показы в кинотеатрах в США.

Мировые сборы «Черного Адама» пока составляют 319 млн долларов. Помешать дособрать масштабные суммы фильму может премьера кинокомикса Marvel «Черная пантера: Ваканда навсегда», которая состоится уже 9 ноября.

Известно, что производство фильма заняло почти восемь лет. Лента рассказывает о герое, который пять тысяч лет назад был наделен силами богов Египта и заключен в тюрьму.

Мировая премьера «Черного Адама» состоялась 19 октября. 

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