Фильм «Черный Адам» собрал в прокате более 300 млн долларов

За уик-энд фильм принес 18,5 млн долларов за показы в кинотеатрах в США.





Мировые сборы «Черного Адама» пока составляют 319 млн долларов. Помешать дособрать масштабные суммы фильму может премьера кинокомикса Marvel «Черная пантера: Ваканда навсегда», которая состоится уже 9 ноября.





Известно, что производство фильма заняло почти восемь лет. Лента рассказывает о герое, который пять тысяч лет назад был наделен силами богов Египта и заключен в тюрьму.





Мировая премьера «Черного Адама» состоялась 19 октября.





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