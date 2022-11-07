Михаил Пиотровский высказался об отмене Московской биеннале

«Я не видел еще официальных документов об отмене Московской биеннале, — сказал он. — Министерство культуры вправе это сделать, хотя бы потому, что экспозиция расположена на территории федерального музея. Выбор столь престижного места был, полагаю, ошибкой организаторов».





По его словам, сохранение традиции проведения в столице России биеннале с активным ее выходом онлайн дает новым поколениям художников хорошую возможность участвовать в мировом художественном процессе даже в условиях блокады.





Пиотровский также высказал сожаление, что этот шанс пока не реализован, но выразил надежду — что это только «пока».





Об отмене Московской биеннале современного искусства Минкультуры РФ объявило 3 ноября. Биеннале должна была стартовать в Новой Третьяковке 7 ноября. Минкультуры объяснило отмену «несоответствием уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки» и нарушением сроков монтажа.





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