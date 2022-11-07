Михаил Пиотровский высказался об отмене Московской биеннале

07.11.2022

Михаил Пиотровский высказался об отмене Московской биеннале

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал отмену Московской биеннале.

«Я не видел еще официальных документов об отмене Московской биеннале, — сказал он. — Министерство культуры вправе это сделать, хотя бы потому, что экспозиция расположена на территории федерального музея. Выбор столь престижного места был, полагаю, ошибкой организаторов».

По его словам, сохранение традиции проведения в столице России биеннале с активным ее выходом онлайн дает новым поколениям художников хорошую возможность участвовать в мировом художественном процессе даже в условиях блокады. 

Пиотровский также высказал сожаление, что этот шанс пока не реализован, но выразил надежду — что это только «пока».

Об отмене Московской биеннале современного искусства Минкультуры РФ объявило 3 ноября. Биеннале должна была стартовать в Новой Третьяковке 7 ноября. Минкультуры объяснило отмену «несоответствием уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки» и нарушением сроков монтажа. 

Фото: Pixabay