Sony рассматривала Анджелину Джоли на роль злодейки в четвертом «Человеке-пауке»

Джоли должна была стать дочерью антагониста по имени Стервятник. Отца Джоли Эдриана Тумса, которого прозвали Стервятником, должен был сыграть актер Джон Малкович. Также планировалось появление Энн Хэтэуэй в образе Черной кошки.





Релиз книги With Great Power состоялся 1 ноября.





Ранее стало известно, что Джоли сыграет одну из величайших оперных певиц XX века — Марию Каллас. Картина будет называться «Мария». Режиссером ленты выступит чилийский постановщик Пабло Ларраин («Спенсер», «Джеки»).





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