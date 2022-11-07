Sony рассматривала Анджелину Джоли на роль злодейки в четвертом «Человеке-пауке»

07.11.2022

Sony рассматривала Анджелину Джоли на роль злодейки в четвертом «Человеке-пауке»

Голливудская актриса Анджелина Джоли могла стать героиней четвертого фильма «Человек-паук». Как выяснилось, компания Sony рассматривала актрису на роль злодейки, которой не существует в реальных комиксах. Об этом рассказал в своей книге With Great Power автор Шон ОʼКоннелл.

Джоли должна была стать дочерью антагониста по имени Стервятник. Отца Джоли Эдриана Тумса, которого прозвали Стервятником, должен был сыграть актер Джон Малкович. Также планировалось появление Энн Хэтэуэй в образе Черной кошки.

Релиз книги With Great Power состоялся 1 ноября.

Ранее стало известно, что Джоли сыграет одну из величайших оперных певиц XX века — Марию Каллас. Картина будет называться «Мария». Режиссером ленты выступит чилийский постановщик Пабло Ларраин («Спенсер», «Джеки»).

Фото: Pixabay