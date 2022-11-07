Джимми Киммел будет ведущим 95-й церемонии вручения премии «Оскар»

Премьера боевика режиссера Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» в России пройдет 26 ...
Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов), который известен как автор патриотических песен, выпустил ...
Ушел из жизни оренбургский композитор, автор хитов «Ласкового мая» и создатель группы Сергей Кузне...
Госфильмофонд России (ГФФ) оцифрует и передаст для проката в российских кинотеатрах кар...
Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что готов досрочно завершить франшизу «Аватар» в случ...
Премьера боевика режиссера Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» в России пройдет 26 ...
Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов), который известен как автор патриотических песен, выпустил ...
Ушел из жизни оренбургский композитор, автор хитов «Ласкового мая» и создатель группы Сергей Кузне...
Госфильмофонд России (ГФФ) оцифрует и передаст для проката в российских кинотеатрах кар...
Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что готов досрочно завершить франшизу «Аватар» в случ...
Стартовавший в сентябре этого года культурно-просветительский проект «Школа волонтеров наследия-20...
С 1 декабря 2022 года стартует прием заявок на Всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна»....
Мемориальная табличка, посвященная русскому писателю Ивану Тургеневу (1818-1883), открыта в городе...
Министерство культуры РФ работает со всеми учреждениями культуры на новых российских терри...
14 ноября на сайте детского федерального издания «Классный журнал» выйдет седьмой выпус...
Художественный руководитель театра «Сатирикон», исполняющий обязанности ректора Высшей школы сцениче...
«Музейную сеть Тюменской области» сформируют во всех районах региона для интеграции ресурсов музее...
Руководство IX Московской международной биеннале современного искусства направило письмо на имя гене...
Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» под управлением композитора, народного артиста Ро...
«Эпос народов России» — такой стала в этом году тема творческого фестиваля в Красноярске «Герой наше...
С 3 по 10 ноября Государственный ордена Дружбы народов академический ансамбль песни и танца Удмуртск...
Санкт-Петербург вошел в топ городов, на которые ориентируются россияне при выборе новогоднего тура...
Выставка «Юрий Никулин: фронтовик и великий артист» начала работать в Военно-историческ...
4 ноября 2022 года, в День народного единства, состоялся праздничный концерт «Душа настроена на песн...
Зал славы рок-н-ролла пополнился именами музыкантов Эминема, Лайонела Ричи и солистов г...
07.11.2022