Джимми Киммел будет ведущим 95-й церемонии вручения премии «Оскар»

«Третье приглашение провести „Оскар“ — это и честь, и западня одновременно. Но я благодарен Академии за приглашение после того, как все приличные люди отказались», — иронично отметил Киммел.





Трансляция церемонии вручения премии состоится на телеканале АВС 12 марта 2023 года. 15 ноября завершается прием заявок, а номинанты награждения будут объявлены 24 января.





«Оскар-2023» будет проводиться в офлайн-формате — в театре «Долби» в Голливуде.





Фото: скриншот из соцсетей Джимми Киммела