Джимми Киммел будет ведущим 95-й церемонии вручения премии «Оскар»

07.11.2022

Джимми Киммел будет ведущим 95-й церемонии вручения премии «Оскар»

Ведущим 95-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» станет американский шоумен Джимми Киммел. Он уже вел мероприятие в 2017 и 2018 годах. Об этом пишет New York Times со ссылкой на заявление телеведущего.

«Третье приглашение провести „Оскар“ — это и честь, и западня одновременно. Но я благодарен Академии за приглашение после того, как все приличные люди отказались», — иронично отметил Киммел.

Трансляция церемонии вручения премии состоится на телеканале АВС 12 марта 2023 года. 15 ноября завершается прием заявок, а номинанты награждения будут объявлены 24 января.

«Оскар-2023» будет проводиться в офлайн-формате — в театре «Долби» в Голливуде. 

Фото: скриншот из соцсетей Джимми Киммела